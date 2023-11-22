Путин рассказал лидерам G20 об успехах России в цифровизации

Президент РФ Владимир Путин сообщил партнёрам на внеочередном саммите "Группы двадцати" (G20), что Россия достигла успехов в области цифрового развития и укрепления информационной безопасности.

"Отмечу, что в России уделяется приоритетное внимание развитию цифровой общественной инфраструктуры и укреплению информационной безопасности. Кстати, у нас уже большинство государственных услуг населению предоставляется в электронном виде", — сказал он во время видеоконференции.