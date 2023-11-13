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13 ноября, 10:41

На "Госуслугах" появятся электронные зачётные книжки и студенческие

Минцифры РФ: Портал "Госуслуги" введёт электронные студенческие билеты

Сервис "Госуслуги" готовится предоставить российским студентам новые возможности, которые позволят отказаться от физических вариантов некоторых документов.

Так, учащиеся смогут оформлять:

  • Электронные зачётные книжки.
  • Студенческие билеты.
  • Проездные на городской транспорт.

Электронные документы позволят студентам приобретать билеты со скидкой на поезда дальнего следования, а также посещать концерты, музеи и другие культурные мероприятия, где предусмотрены скидки студентам, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Отмечается, что воспользоваться такими билетами смогут студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординаторы и аспиранты. Но важно помнить, что электронный студенческий не отменяет обычный, добавили в Минцифры.

Число россиян, зарегистрированных на "Госуслугах", перевалило за 110 млн

Число россиян, зарегистрированных на "Госуслугах", перевалило за 110 млн

Приятные новости ранее также коснулись и будущих студентов. Выпускникам разрешили использовать калькуляторы на ОГЭ по математике в 2024 году. Кроме того, при себе учащиеся смогут иметь справочные материалы и линейку. До этого пользоваться непрограммируемым калькулятором можно было только на ОГЭ по физике, химии и биологии.

Обложка ©

Freepik / DilokaStudio

Ян Поланин
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