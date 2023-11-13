На "Госуслугах" появятся электронные зачётные книжки и студенческие
Минцифры РФ: Портал "Госуслуги" введёт электронные студенческие билеты
Сервис "Госуслуги" готовится предоставить российским студентам новые возможности, которые позволят отказаться от физических вариантов некоторых документов.
Так, учащиеся смогут оформлять:
- Электронные зачётные книжки.
- Студенческие билеты.
- Проездные на городской транспорт.
Электронные документы позволят студентам приобретать билеты со скидкой на поезда дальнего следования, а также посещать концерты, музеи и другие культурные мероприятия, где предусмотрены скидки студентам, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Отмечается, что воспользоваться такими билетами смогут студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординаторы и аспиранты. Но важно помнить, что электронный студенческий не отменяет обычный, добавили в Минцифры.
Приятные новости ранее также коснулись и будущих студентов. Выпускникам разрешили использовать калькуляторы на ОГЭ по математике в 2024 году. Кроме того, при себе учащиеся смогут иметь справочные материалы и линейку. До этого пользоваться непрограммируемым калькулятором можно было только на ОГЭ по физике, химии и биологии.