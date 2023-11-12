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12 ноября, 10:21

На ОГЭ по математике разрешили пользоваться калькулятором

Выпускникам разрешили использовать калькуляторы на ОГЭ по математике в 2024 году

Школьникам разрешили использовать калькуляторы на основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике в 2024 году. Об этом сообщается на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

"При выполнении работы вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, линейкой и непрограммируемым калькулятором", — говорится в демоверсии ОГЭ.

Ранее использование калькулятора на сдаче экзамена по математике не предполагалось, однако было разрешено на ОГЭ по физике, химии и биологии.

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Лайф рассказывал, что в Рособрнадзоре оценили идею отменить единый государственный экзамен для некоторых выпускников. Эксперты отметили, что уже не в первый раз получают предложение о том, чтобы его больше не сдавали те, кто не собирается поступать в высшие учебные заведения в текущем учебном году.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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