На ОГЭ по математике разрешили пользоваться калькулятором

Школьникам разрешили использовать калькуляторы на основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике в 2024 году. Об этом сообщается на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Ранее использование калькулятора на сдаче экзамена по математике не предполагалось, однако было разрешено на ОГЭ по физике, химии и биологии.

В Госдуме заявили, что брать детей в техникумы нужно по итогам ОГЭ, а не по оценкам

Лайф рассказывал, что в Рособрнадзоре оценили идею отменить единый государственный экзамен для некоторых выпускников. Эксперты отметили, что уже не в первый раз получают предложение о том, чтобы его больше не сдавали те, кто не собирается поступать в высшие учебные заведения в текущем учебном году.