В Рособрнадзоре оценили идею отменить ЕГЭ для некоторых выпускников

Отмена единого государственного экзамена (ЕГЭ) для определённых категорий выпускников требует предварительных обсуждений, чтобы найти верный подход к реализации этого предложения. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Вопрос об отмене ЕГЭ для отдельных категорий выпускников требует общественно-профессионального и экспертного обсуждения на предмет определения механизмов реализации указанной законодательной инициативы", — рассказали в пресс-службе образовательного ведомства.

Также там отметили, что далеко не в первый раз получают предложения отменить ЕГЭ для тех выпускников, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения в текущем учебном году. Вопрос часто поднимался после начала распространения CoViD-19, когда кабмин России принимал нормативные правовые акты, уточнявшие порядок проведения итоговой аттестации в 2020 и 2021 годах.