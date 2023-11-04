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4 ноября, 10:29

Число россиян, зарегистрированных на "Госуслугах", перевалило за 110 млн

Чернышенко: На "Госуслугах" зарегистрировалось свыше 110 млн россиян

На "Госуслугах" зарегистрировалось свыше 110 миллионов россиян. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"На нашем портале "Госуслуги" уже более 110 миллионов пользователей, которые каждый день получают миллионы различных государственных услуг", — сказал он, открывая экспозицию "Мир цифры" на выставке-форуме "Россия".

Россияне теперь могут сдавать биометрию на "Госуслугах" без загранпаспорта

Россияне теперь могут сдавать биометрию на "Госуслугах" без загранпаспорта

Ранее стало известно, что на "Госуслугах" могут создать сервис по борьбе со спам-звонками. По задумке авторов инициативы, на данном сервисе граждане должны указать номер, с которого поступил спам-звонок, дату и время его совершения. Затем устанавливать принадлежность номеров будет Роскомнадзор, после чего эти сведения передадут в ФАС.

Двухфакторная авторизация на "Госуслугах" станет обязательной с 28 октября

Двухфакторная авторизация на "Госуслугах" станет обязательной с 28 октября

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Наталья Исакова
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