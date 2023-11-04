Число россиян, зарегистрированных на "Госуслугах", перевалило за 110 млн

"На нашем портале "Госуслуги" уже более 110 миллионов пользователей, которые каждый день получают миллионы различных государственных услуг", — сказал он, открывая экспозицию "Мир цифры" на выставке-форуме "Россия".

Ранее стало известно, что на "Госуслугах" могут создать сервис по борьбе со спам-звонками. По задумке авторов инициативы, на данном сервисе граждане должны указать номер, с которого поступил спам-звонок, дату и время его совершения. Затем устанавливать принадлежность номеров будет Роскомнадзор, после чего эти сведения передадут в ФАС.