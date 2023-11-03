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3 ноября, 03:50

В России может появиться сервис по борьбе со спам-звонками

"Известия": На "Госуслугах" могут создать сервис по борьбе со спам-звонками

В России на портале "Госуслуги" может появиться специальный сервис по борьбе со спам-звонками. Как пишет газета "Известия", с такой инициативой выступили в Совете Федерации.

По задумке авторов инициативы, на данном сервисе граждане должны указать номер, с которого поступил спам-звонок, дату и время его совершения. Затем устанавливать принадлежность номеров будет Роскомнадзор, после чего эти сведения передадут в Федеральную антимонопольную службу. Ведомство должно будет выяснить, нарушает ли звонивший нормы рекламного законодательства.

В пресс-службе РКН журналистам заявили, что поддерживают введение подобных мер. В то же время там отметили, что ведомство не располагает возможностью установить принадлежность конкретных юридических лиц к телефонным номерам, так как подобная информация есть только у оператора связи.

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Ранее Лайф писал, что правительство России поддержало законопроект о штрафах за спам-звонки и ненадлежащую рекламу микрофинансовых услуг. При этом есть один нюанс — авторам поручили доработать некоторые замечания.

Обложка ©

Getty Images / Guido Mieth

Алексей Соловьёв
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