В России может появиться сервис по борьбе со спам-звонками

В России на портале "Госуслуги" может появиться специальный сервис по борьбе со спам-звонками. Как пишет газета "Известия", с такой инициативой выступили в Совете Федерации.

По задумке авторов инициативы, на данном сервисе граждане должны указать номер, с которого поступил спам-звонок, дату и время его совершения. Затем устанавливать принадлежность номеров будет Роскомнадзор, после чего эти сведения передадут в Федеральную антимонопольную службу. Ведомство должно будет выяснить, нарушает ли звонивший нормы рекламного законодательства.

В пресс-службе РКН журналистам заявили, что поддерживают введение подобных мер. В то же время там отметили, что ведомство не располагает возможностью установить принадлежность конкретных юридических лиц к телефонным номерам, так как подобная информация есть только у оператора связи.