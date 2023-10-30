Кабмин поддержал законопроект о штрафах за спам-звонки, но потребовал его доработать

Правительство России поддержало законопроект о штрафах за спам-звонки и ненадлежащую рекламу микрофинансовых услуг, однако есть одно но: авторам поручили доработать некоторые замечания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом замечаний ко второму чтению", — отмечается в документе.

Речь идёт о законопроекте Брянской областной думы, согласно которому предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Так, авторы инициативы хотят дополнить ст. 14.3, после чего штраф за нарушение законодательства о рекламе по сетям электросвязи будет составлять от десяти тысяч рублей для физлиц и до миллиона рублей для организаций. Вместе с тем предлагается ужесточить ответственность за ненадлежащую рекламу услуг по предоставлению, пользованию и погашению кредитов.