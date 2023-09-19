В Минцифры сообщили, что россияне получают более 20 услуг в электронном виде

Большинство государственных услуг граждане РФ могут получить не выходя из дома, в первую очередь это касается материнского капитала. Об этом рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов на московской конференции "Цифровизация в госсекторе: итоги-2023", организованной интернет-изданием CNews.

"У нас есть порядка 20 с лишним услуг, которые уже по факту оказываются в проактивном режиме. Наверное, самый хорошо иллюстрируемый вариант — это материнский капитал на первого ребёнка <...> Это уже работает на самом деле с конца 2020-го – начала 2021 года", — уточнил Качанов.