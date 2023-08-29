На "Госуслугах" появилась возможность проверить подлинность товаров и их срок годности

В приложении "Госуслуги" теперь можно проверить подлинность товаров, их срок годности, производителя, а также вес или объём и посмотреть фотографию продукта для сравнения. Об этом пишет пресс-служба Минцифры России в телеграм-канале.

"Больше не стоит переживать о подлинности товаров, которые вы покупаете... Для этого нужно отсканировать специальный знак на упаковке, нажав на кнопку "Госкан" в приложении "Госуслуги", — говорится в сообщении.

По результатам сканирования приложение покажет один из трёх статусов: зелёный, серый или красный. Первый означает, что всё хорошо. Серый статус появляется в случае продажи товара. Бить в колокол, а точнее сообщать о нарушении в приложении "Честный знак", нужно в том случае, если вы продукт не покупали. Красный статус означает, что товар не прошёл проверку. Он также может указывать на какие-либо нарушения.

Сегодня уже доступны для проверки лекарства, табак, вода, молочная продукция, обувь, шубы и верхняя одежда, товары лёгкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, БАДы, антисептики, кресла-коляски, а также шины и покрышки. В скором времени проверить можно будет и алкоголь.