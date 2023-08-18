С начала года цифровой полис ОМС получила половина всех пользователей "Госуслуг"

С начала 2023 года около 50 миллионов пользователей "Госуслуг" получили цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.

"Почти 50 миллионов цифровых полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) получили граждане на "Госуслугах" с начала года. Это половина от всех пользователей портала. Всего на "Госуслугах" зарегистрировано более 100 миллионов человек", — говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что для получения цифрового полиса нужно подать заявление и оформить электронный вариант. Такая возможность есть и у жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Электронный ОМС уже есть более чем у одного миллиона человек из новых регионов. Плюс цифрового полиса в том, что его можно показать на экране телефона и при этом не нужно при себе иметь пластиковый или бумажный вариант, добавили в министерстве.