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18 августа, 14:31

С начала года цифровой полис ОМС получила половина всех пользователей "Госуслуг"

Минцифры: Почти 50 млн пользователей "Госуслуг" получили цифровой полис ОМС

С начала 2023 года около 50 миллионов пользователей "Госуслуг" получили цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.

"Почти 50 миллионов цифровых полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) получили граждане на "Госуслугах" с начала года. Это половина от всех пользователей портала. Всего на "Госуслугах" зарегистрировано более 100 миллионов человек", — говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что для получения цифрового полиса нужно подать заявление и оформить электронный вариант. Такая возможность есть и у жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Электронный ОМС уже есть более чем у одного миллиона человек из новых регионов. Плюс цифрового полиса в том, что его можно показать на экране телефона и при этом не нужно при себе иметь пластиковый или бумажный вариант, добавили в министерстве.

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Ранее Минцифры сообщило, что уже более 400 тысяч заявок на участие в ДЭГ подано через "Госуслуги". Большая часть из них принадлежит жителям Московской области, а также Алтайского края, Псковской, Воронежской и Нижегородской областей.

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ТАСС / Алексей Зотов

Светлана Оперук
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