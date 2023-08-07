Минцифры: Уже более 400 тысяч заявок на участие в ДЭГ подано через "Госуслуги"

Более 400 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подали россияне через "Госуслуги". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минцифры. Больше всего заявлений было подано жителями Московской области, а также Алтайского края, Псковской, Воронежской и Нижегородской областей.

Всего же дистанционное голосование будет доступно в 25 регионах страны, а 18 из них будут использовать эту систему 10 сентября впервые.

"Для тех, кто в день голосования будет далеко от дома, на "Госуслугах" работает сервис "Мобильный избиратель". Он позволяет голосовать не по месту прописки, но в пределах избирательного округа. С помощью сервиса можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных кампаниях", — добавили в Минцифры.