ВЦИОМ: Треть опрошенных россиян хотят быть наблюдателями на выборах

Чуть более 30% опрошенных россиян готовы стать наблюдателями во время выборов. Об этом сказал руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола ЭИСИ на тему "Выборы-2023: электоральные нововведения".

"Парадоксально, но сегодня каждый третий заявляет о том, что он, в принципе, хотел бы быть наблюдателем. 32%, согласно одному из последних опросов, заявили о том, что они хотели бы", — отметил он.

Россияне уверены, что общественное наблюдение положительно влияет на честность и прозрачность голосования, добавил Мамонов. По его данным, такого мнения придерживаются 53% опрошенных, и лишь 2% не видят весомых плюсов в присутствии наблюдателей. При этом около 60% россиян полагают, что в России подсчёт голосов проводится без нарушений.

Мамонов также отметил, что сограждане почти единодушно одобряют видеонаблюдение на участках для голосования, об этом высказался 81% респондентов. По его мнению, такой формат контроля помогает "создать эффект соучастия", ведь каждый может в любой момент посмотреть за происходящим на участках.