Общественный штаб по наблюдению за выборами создан в Москве

В Москве создали Общественный штаб по наблюдению за предстоящими выборами. Он поможет обеспечить максимальную прозрачность и открытость голосования. Руководителем штаба в 2023 году по результатам голосования в Общественной палате столицы был выбран зампредседателя Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалёв. Заместителями руководителя штаба по наблюдению выборами избраны Александр Асафов и Илья Массух. Последний также избран руководителем штаба по наблюдению за электронным голосованием.