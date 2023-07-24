Общественный штаб по наблюдению за выборами создан в Москве
В Москве создали Общественный штаб по наблюдению за предстоящими выборами. Он поможет обеспечить максимальную прозрачность и открытость голосования. Руководителем штаба в 2023 году по результатам голосования в Общественной палате столицы был выбран зампредседателя Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалёв. Заместителями руководителя штаба по наблюдению выборами избраны Александр Асафов и Илья Массух. Последний также избран руководителем штаба по наблюдению за электронным голосованием.
Напомним, что Сергей Собянин выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы мэра Москвы, которые состоятся 10 сентября. Градоначальник занимает этот пост с 2010 года, он побеждал на выборах два раза — в 2013 и 2018 годах. Всего же Мосгоризбирком зарегистрировал пятерых кандидатов для участия в выборах столичного градоначальника. Помимо Собянина, это Дмитрий Гусев (вице-спикер в ГД от "Справедливой России"), Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Зюганов (КПРФ) и Борис Чернышов (ЛДПР).
ТАСС / Михальченко Николай