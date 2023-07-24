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24 июля, 13:58

Общественный штаб по наблюдению за выборами создан в Москве

В Москве создали Общественный штаб по наблюдению за предстоящими выборами. Он поможет обеспечить максимальную прозрачность и открытость голосования. Руководителем штаба в 2023 году по результатам голосования в Общественной палате столицы был выбран зампредседателя Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалёв. Заместителями руководителя штаба по наблюдению выборами избраны Александр Асафов и Илья Массух. Последний также избран руководителем штаба по наблюдению за электронным голосованием.

Мосгоризбирком: Москвичи – участники СВО смогут проголосовать на выборах мэра дистанционно

Мосгоризбирком: Москвичи – участники СВО смогут проголосовать на выборах мэра дистанционно

Напомним, что Сергей Собянин выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы мэра Москвы, которые состоятся 10 сентября. Градоначальник занимает этот пост с 2010 года, он побеждал на выборах два раза — в 2013 и 2018 годах. Всего же Мосгоризбирком зарегистрировал пятерых кандидатов для участия в выборах столичного градоначальника. Помимо Собянина, это Дмитрий Гусев (вице-спикер в ГД от "Справедливой России"), Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Зюганов (КПРФ) и Борис Чернышов (ЛДПР).

Обложка ©

ТАСС / Михальченко Николай

Алексей Берковиц
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