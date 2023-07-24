Мосгоризбирком: Москвичи – участники СВО смогут проголосовать на выборах мэра дистанционно

Москвичи, участвующие в специальной военной операции на Украине, смогут проголосовать на выборах мэра столицы дистанционно. Об этом сообщил в понедельник, 24 июля, заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут во время заседания столичной Общественной палаты.

"Тем москвичам, которые сейчас находятся в зоне СВО, можно будет проголосовать дистанционно", — проинформировал он.