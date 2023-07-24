Мосгоризбирком: Москвичи – участники СВО смогут проголосовать на выборах мэра дистанционно
Москвичи, участвующие в специальной военной операции на Украине, смогут проголосовать на выборах мэра столицы дистанционно. Об этом сообщил в понедельник, 24 июля, заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут во время заседания столичной Общественной палаты.
"Тем москвичам, которые сейчас находятся в зоне СВО, можно будет проголосовать дистанционно", — проинформировал он.
Напомним, Сергей Собянин выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы мэра Москвы, которые состоятся 10 сентября. Градоначальник занимает этот пост с 2010 года, он побеждал на выборах два раза — в 2013 и 2018 годах. Всего же Мосгоризбирком зарегистрировал пятерых кандидатов для участия в выборах столичного градоначальника. Помимо Собянина, это Дмитрий Гусев (вице-спикер в ГД от "Справедливой России"), Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Зюганов (КПРФ) и Борис Чернышов (ЛДПР).
Выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября.