В НОМ отметили ответственный подход участников выборов на стадии регистрации

Зампредседателя корпуса "За чистые выборы" по правовым вопросам и эксперт НОМ Георгий Багирян отметил ответственный подход к выборам на стадии регистрации кандидатов. По его словам, об этом свидетельствуют единичные отказы.

"В регионах, где стадия регистрации уже завершена, кандидатов успешно зарегистрировали практически в 100% случаев. Отказы в регистрации кандидатам по одномандатным округам единичны. Это может свидетельствовать об ответственном подходе участников избирательного процесса к соблюдению законодательных требований на стадии регистрации", — приводит его слова РАПСИ.

На сегодняшний день зарегистрировано свыше 1,3 тысячи кандидатов по мажоритарным округам от 12 политических партий, а также 58 списков кандидатов, представляющих 13 партий. В четырёх регионах — Калмыкии, Забайкальском крае, Смоленской и Ульяновской областях — этап регистрации уже завершился. Стоит отметить, что там демонстрируется достаточно высокий уровень партийного участия.

На выборах депутатов законодательных собраний в новых регионах, где они проводятся с сокращёнными сроками, 24 июля официально началось выдвижение списков кандидатов. Подача документов на выдвижение и регистрацию закончится 17 августа. В остальных субъектах РФ сроки подачи документов на выдвижение завершены везде, кроме Ростовской области. Там они будут действовать до 28 июля.

При этом завершена регистрация кандидатов на выборы мэра Москвы, где было зарегистрировано пять кандидатов, по четыре — на выборы губернаторов Московской и Магаданской областей, а в Приморском крае — пять.