Глава ЦИК Памфилова: Запад работает над сносом президентских выборов в России

Запад ведёт работу по сносу президентских выборов в России, которые запланированы на весну 2024 года, поэтому предстоящая избирательная кампания на пост главы государства будет нелёгкой. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

"Я ответственно могу сказать уже сейчас, какая идёт работа по сносу президентских выборов, которые будут, потому что там же тоже враги, которые нас хотят уничтожить, понимают, как много от этого зависит. <...> Это тоже интрига, мы справимся. Но будет легко? Нет, не будет легко", — заявила Памфилова в беседе с радио Sputnik.

Глава ЦИК отметила, что Западу помогают сбежавшие из России противники действующей власти, а также те, кому приказали затаиться в РФ и готовиться. Также она добавила, что в нынешних условиях, когда у врага есть преимущество в информационной войне, необходимо идти в ногу со временем и работать на опережение. Кроме того, Памфилова подчеркнула, что политики Запада забыли, как вести дискуссии, они не могут возражать и всё, с чем не согласны, называют пропагандой.