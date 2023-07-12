Памфилова: На выборы глав регионов РФ уже выдвинуто 123 кандидата
На данный момент на выборы глав 21 региона России, которые состоятся в сентябре, выдвинуто 123 кандидата. Такие данные привела председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
По её словам, 113 из них выдвинуты от 18 политических партий, ещё 10 — в порядке самовыдвижения. Также Памфилова добавила, что на выборы в заксобрания в 20 субъектах страны выдвинуто 5544 кандидатуры.
Ранее Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Собянина в качестве кандидата на пост мэра столицы. Все представленные им документы для регистрации соответствуют требованиям законодательства, в том числе 115 подписей муниципальных депутатов. Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом.
ТАСС / Сергей Карпухин