Памфилова: На выборы глав регионов РФ уже выдвинуто 123 кандидата

На данный момент на выборы глав 21 региона России, которые состоятся в сентябре, выдвинуто 123 кандидата. Такие данные привела председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По её словам, 113 из них выдвинуты от 18 политических партий, ещё 10 — в порядке самовыдвижения. Также Памфилова добавила, что на выборы в заксобрания в 20 субъектах страны выдвинуто 5544 кандидатуры.