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12 июля, 09:17

Памфилова: На выборы глав регионов РФ уже выдвинуто 123 кандидата

На данный момент на выборы глав 21 региона России, которые состоятся в сентябре, выдвинуто 123 кандидата. Такие данные привела председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По её словам, 113 из них выдвинуты от 18 политических партий, ещё 10 — в порядке самовыдвижения. Также Памфилова добавила, что на выборы в заксобрания в 20 субъектах страны выдвинуто 5544 кандидатуры.

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Ранее Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Собянина в качестве кандидата на пост мэра столицы. Все представленные им документы для регистрации соответствуют требованиям законодательства, в том числе 115 подписей муниципальных депутатов. Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Иван Косицын
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