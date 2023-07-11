Общественная палата готовит стандарт наблюдения за электронным голосованием

На площадке Общественной палаты Российской Федерации 11 июля состоялась встреча Комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан с IT-экспертами. Целью встречи было проработать положения документа, касающегося единого стандарта для наблюдения за электронным голосованием (ДЭГ).

Критеррии разрабатываются по аналогии с "золотым стандартом" Общественной палаты РФ для наблюдения на традиционных избирательных участках. Его актуальность заключается в том, что обучение профессиональному наблюдению за ДЭГ является чрезвычайно сложной задачей, требующей знаний в области программирования и информационных технологий.

На данный момент наблюдение за ДЭГ предоставлено всем участникам избирательного процесса. Общественным наблюдателям доступны основные данные о ходе голосования: количество участников ДЭГ, количество созданных и использованных электронных бюллетеней и так далее.

Сейчас эксперты разрабатывают документ, в котором будут подробно описаны аспекты, на которые необходимо обращать внимание при наблюдении за ДЭГ людям без специализированных технических знаний. Пока есть есть пошаговая инструкция по разделению и сборке ключей шифрования, а также рекомендация проводить обе процедуры при трансляции в Интернет. Описан и порядок загрузки и выгрузки данных в систему ДЭГ.

Доработанный стандарт планируют представить на площадке Общественной палаты РФ в ближайшее время. Затем его направят в те регионы, где в этом году будет использоваться эта форма голосования.