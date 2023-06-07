Электронное голосование пройдёт на выборах в сентябре в 24 регионах РФ

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2023 года будут применять 24 региона РФ, ДЭГ затронет более 20 млн избирателей. Об этом рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"По числу избирательных кампаний ДЭГ в этом году охватит более трёхсот, из них две кампании федерального уровня. Если говорить о потенциальных избирателях, то ДЭГ затронет 20,6 млн человек", — отметила она.

ДЭГ будут применять в том числе на выборах глав Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей.