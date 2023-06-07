Регион

Уведомления отключены

7 июня, 08:44

Электронное голосование пройдёт на выборах в сентябре в 24 регионах РФ

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2023 года будут применять 24 региона РФ, ДЭГ затронет более 20 млн избирателей. Об этом рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"По числу избирательных кампаний ДЭГ в этом году охватит более трёхсот, из них две кампании федерального уровня. Если говорить о потенциальных избирателях, то ДЭГ затронет 20,6 млн человек", — отметила она.

ДЭГ будут применять в том числе на выборах глав Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей.

Медведев: Несмотря на хакерские атаки, голосование на праймериз ЕР состоялось

Медведев: Несмотря на хакерские атаки, голосование на праймериз ЕР состоялось

А ранее Памфилова рассказывала, что электронное голосование на выборах президента России в 2024 году пройдёт только в тех регионах, где оно уже было опробовано.

Обложка ©

ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Центризбирком
  • Элла Памфилова
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров