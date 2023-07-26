Памфилова: На участие в ДЭГ подано уже более 66 тысяч заявок

На участие в сентябрьских выборах на сегодняшний день подано уже более 70 тысяч заявлений, 66 тысяч из которых — об участии в дистанционном электронном голосовании, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Всего на сегодняшнее утро подано уже более 70 тысяч заявлений: 66 169 заявлений на участие в ДЭГ и 4706 заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения", — сказала она на заседании комиссии.