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25 июля, 10:39

ЦИК: Начался приём заявлений на участие в электронном голосовании

Начался приём заявлений на голосование по месту нахождения и участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Об этом сообщили в ЦИК РФ.

Там рассказали, что заявления принимают в тех регионах, где голосование пройдёт в течение двух и трёх дней. Уточняется, что за сутки подали 30 619 заявлений на участие в ДЭГ, а также более двух тысяч — по месту нахождения.

В регионах, где голосование будет длиться три дня, подать такое заявление можно с 24 июля по 4 сентября. Там, где выборы продлятся два дня — с 25 июля по 5 сентября, а где один — с 26 июля по 6 сентября.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что Общественная палата РФ готовит стандарт наблюдения за электронным голосованием. Он разрабатывается по аналогии с "золотым стандартом" для наблюдения на обычных избирательных участках.

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Shutterstock

Илья Суриков
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