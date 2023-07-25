ЦИК: Начался приём заявлений на участие в электронном голосовании

Начался приём заявлений на голосование по месту нахождения и участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Об этом сообщили в ЦИК РФ.

Там рассказали, что заявления принимают в тех регионах, где голосование пройдёт в течение двух и трёх дней. Уточняется, что за сутки подали 30 619 заявлений на участие в ДЭГ, а также более двух тысяч — по месту нахождения.

В регионах, где голосование будет длиться три дня, подать такое заявление можно с 24 июля по 4 сентября. Там, где выборы продлятся два дня — с 25 июля по 5 сентября, а где один — с 26 июля по 6 сентября.