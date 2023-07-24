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24 июля, 13:39

Памфилова выступила против снижения возрастного ценза для голосования до 16 лет

Глава Центризбиркома Элла Памфилова выступила против снижения возрастного ценза для голосования на выборах с 18 до 16 лет. По её словам, избиратель — это человек, который может анализировать, сравнивать, исходя из своего жизненного опыта, а шестнадцатилетние подростки живут "в достаточно тепличных условиях".

"Мне представляется, что люди, которые идут голосовать, должны быть достаточно зрелыми. Шестнадцатилетние — это всего лишь школьники. Они живут в достаточно тепличных условиях. Они ещё не научились работать, не знают многих аспектов жизни", — сказала Памфилова на молодёжном форуме Приволжского федерального округа "iВолга".

По её мнению, тему снижения ценза сейчас обсуждать преждевременно.

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При этом глава ЦИК ранее высказывалась за привлечение молодёжи на выборы. Так, по её словам, этому способствуют цифровые решения, например механизм "Мобильный избиратель".

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Александра Вишнякова
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