Памфилова выступила против снижения возрастного ценза для голосования до 16 лет
Глава Центризбиркома Элла Памфилова выступила против снижения возрастного ценза для голосования на выборах с 18 до 16 лет. По её словам, избиратель — это человек, который может анализировать, сравнивать, исходя из своего жизненного опыта, а шестнадцатилетние подростки живут "в достаточно тепличных условиях".
"Мне представляется, что люди, которые идут голосовать, должны быть достаточно зрелыми. Шестнадцатилетние — это всего лишь школьники. Они живут в достаточно тепличных условиях. Они ещё не научились работать, не знают многих аспектов жизни", — сказала Памфилова на молодёжном форуме Приволжского федерального округа "iВолга".
По её мнению, тему снижения ценза сейчас обсуждать преждевременно.
При этом глава ЦИК ранее высказывалась за привлечение молодёжи на выборы. Так, по её словам, этому способствуют цифровые решения, например механизм "Мобильный избиратель".
ТАСС / Сергей Савостьянов