Памфилова выступила против снижения возрастного ценза для голосования до 16 лет

Глава Центризбиркома Элла Памфилова выступила против снижения возрастного ценза для голосования на выборах с 18 до 16 лет. По её словам, избиратель — это человек, который может анализировать, сравнивать, исходя из своего жизненного опыта, а шестнадцатилетние подростки живут "в достаточно тепличных условиях".

"Мне представляется, что люди, которые идут голосовать, должны быть достаточно зрелыми. Шестнадцатилетние — это всего лишь школьники. Они живут в достаточно тепличных условиях. Они ещё не научились работать, не знают многих аспектов жизни", — сказала Памфилова на молодёжном форуме Приволжского федерального округа "iВолга".

По её мнению, тему снижения ценза сейчас обсуждать преждевременно.