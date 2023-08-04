Минцифры опровергло, что "Госуслуги" сами вносят данные о месте проживания

Минцифры РФ опровергло сообщения СМИ о том, что "Госуслуги" сами теперь указывают в профилях пользователей данные об их фактическом месте проживания. В ведомстве объяснили, что данные в разделе могут отображаться, если россиянин сам их заполнил.

"Но есть и ряд услуг, где при отправке заявления нужно указывать место фактического проживания. Например, паспорт можно получить по месту регистрации или по месту фактического проживания. От этого может зависеть срок оказания услуги. Информация, указанная в форме, подтянется в личный кабинет. "Госуслуги" предупреждают об этом заранее", — добавили в Минцифры.

Там также напомнили, что данные о фактическом месте проживания всегда можно исправить или удалить: для этого нужно зайти в раздел "Адреса" в личном кабинете и внести изменения.

Так в ведомстве ответили на публикацию Forbes, который сообщил, что МВД якобы начало передавать порталу "Госуслуги" информацию о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, ДТП, выдаче и замене паспортов.