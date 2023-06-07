Путину доложили, что жители новых регионов начали получать полисы ОМС через "Госуслуги"

Более 35 миллионов россиян уже получили полисы обязательного медицинского страхования через сайт "Госуслуги", в их числе немало жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"В области здравоохранения запущены новые решения для самого министерства, для Фонда обязательного медицинского страхования и Федерального медико-биологического агентства. С момента запуска уже более 35 миллионов человек получили полисы обязательного медицинского страхования через портал в электронном виде, и — что очень важно — в том числе и жители наших новых субъектов", — сообщил он.

Для получения полиса ОМС необходимо встать на учёт как застрахованное лицо, в том числе жителям новых регионов — Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Рассмотрение займёт один рабочий день. Цифровой полис со штрихкодом поступит в профиль на "Госуслугах" в течение 24 часов. Этот полис равносилен бумажному и позволяет пользоваться теми же услугами.

Кстати, беженцы, иностранцы и люди без гражданства также могут получить в России полис ОМС, но для этого им необходимо лично обратиться в МФЦ или страховую компанию. Полис будет действовать до конца календарного года. Но срок может завершиться и раньше — если закончился срок действия документа с правом на пребывание в нашей стране.