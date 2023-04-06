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6 апреля, 17:18

Россияне подали более полумиллиона заявлений через "Госуслуги" на запись детей в первый класс

"Госуслуги" приняли более 520 тысяч заявлений на запись детей в первый класс

Родители будущих школьников подали уже более 520 тысяч заявлений на запись детей в первый класс через "Госуслуги", сообщает пресс-служба Минцифры РФ. В ведомстве напомнили, что подобная опция на сайте появилась 1 апреля текущего года.

"Более 520 тысяч заявлений в первый класс подано через "Госуслуги" за первые дни работы сервиса. Это действительно много: в прошлом году за полгода было подано всего 320 тысяч", — говорится в сообщении.

Как уточняется, больше всего заявлений было подано в Санкт-Петербурге, Свердловской, Самарской, Челябинской областях и в ХМАО. При этом оставить соответствующую заявку в личном кабинете можно до 30 июня.

С "Госуслуг" больше нельзя удалить учётную запись

С "Госуслуг" больше нельзя удалить учётную запись

Ранее Лайф сообщал, что с 1 июня 2023 года на портале "Госуслуги" станет обязательной двухфакторная аутентификация. Эта мера вводится в целях совершенствования системы защиты.

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Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Наталья Исакова
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