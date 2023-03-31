С "Госуслуг" больше нельзя удалить учётную запись
Функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн больше недоступна
На сайте "Госуслуги" стала недоступна функция удаления учётной записи. Как сообщили на линии поддержки в беседе с "Mash на Мойке", опция была закрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ.
Видео © "Mash на Мойке"
При попытке удалить профиль теперь высвечивается "Функция недоступна". Также сотрудникам МФЦ пришло распоряжение в обязательном порядке указывать адрес электронной почты при регистрации новых пользователей.
А с 1 июня 2023 года на портале "Госуслуги" станет обязательной двухфакторная аутентификация. Как рассказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, мера вводится в целях совершенствования системы защиты.
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