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31 марта, 13:38

С "Госуслуг" больше нельзя удалить учётную запись

Функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн больше недоступна

На сайте "Госуслуги" стала недоступна функция удаления учётной записи. Как сообщили на линии поддержки в беседе с "Mash на Мойке", опция была закрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ.

Видео © "Mash на Мойке"

При попытке удалить профиль теперь высвечивается "Функция недоступна". Также сотрудникам МФЦ пришло распоряжение в обязательном порядке указывать адрес электронной почты при регистрации новых пользователей.

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А с 1 июня 2023 года на портале "Госуслуги" станет обязательной двухфакторная аутентификация. Как рассказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, мера вводится в целях совершенствования системы защиты.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
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