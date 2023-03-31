С "Госуслуг" больше нельзя удалить учётную запись

На сайте "Госуслуги" стала недоступна функция удаления учётной записи. Как сообщили на линии поддержки в беседе с "Mash на Мойке", опция была закрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ.

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При попытке удалить профиль теперь высвечивается "Функция недоступна". Также сотрудникам МФЦ пришло распоряжение в обязательном порядке указывать адрес электронной почты при регистрации новых пользователей.