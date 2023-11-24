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24 ноября, 13:07

Путин: Основой развития современных технологий должна быть традиционная культура

Традиционные ценности должны быть основой для развития современных технологий. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин, выступая на Восьмой международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) в пятницу, 24 ноября.

Российский лидер назвал традиционную культуру "самым естественным этическим регулятором" технологического прогресса.

"Нужно следить за тем, чтобы обеспечить безопасность, разумность создания и применения таких технологий, и опорой здесь должна служить в том числе и прежде всего традиционная культура", отметил глава государства.

Путин не сомневается, что ИИ создаст условия для повышения доходов граждан

Путин не сомневается, что ИИ создаст условия для повышения доходов граждан

Ранее Путин справедливо заметил, что активно развивающийся сегодня искусственный интеллект не заменит живых специалистов, например врачей и учителей. Вместе с тем президент осмотрел выставку, на которой представлены технологии ИИ. Глава государства даже попросил нейросеть придумать для него новогоднюю сказку. Недолго подумав, искусственный интеллект выдал рассказ о Деде Морозе, Снегурочке и МЧС.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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