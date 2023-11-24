Путин: Основой развития современных технологий должна быть традиционная культура
Традиционные ценности должны быть основой для развития современных технологий. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин, выступая на Восьмой международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) в пятницу, 24 ноября.
Российский лидер назвал традиционную культуру "самым естественным этическим регулятором" технологического прогресса.
"Нужно следить за тем, чтобы обеспечить безопасность, разумность создания и применения таких технологий, и опорой здесь должна служить в том числе и прежде всего традиционная культура", — отметил глава государства.
Ранее Путин справедливо заметил, что активно развивающийся сегодня искусственный интеллект не заменит живых специалистов, например врачей и учителей. Вместе с тем президент осмотрел выставку, на которой представлены технологии ИИ. Глава государства даже попросил нейросеть придумать для него новогоднюю сказку. Недолго подумав, искусственный интеллект выдал рассказ о Деде Морозе, Снегурочке и МЧС.