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24 ноября, 13:05

Путин анонсировал новую Стратегию развития искусственного интеллекта в России

В России скоро будет утверждена новая редакция Стратегии развития искусственного интеллекта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на конференции по ИИ, рассказывая о планах развития в этой области информационных технологий.

"В самое ближайшее время как один из первых шагов будет подписан указ президента и утверждена новая редакция национальной Стратегии развития искусственного интеллекта", сообщил Путин.

Песков в шутку предложил заменить его в Кремле искусственным интеллектом

Песков в шутку предложил заменить его в Кремле искусственным интеллектом

Ранее во время своего выступления на конференции Путин заявил, что активно развивающийся сегодня искусственный интеллект не заменит живых специалистов, например врачей и учителей, но эти технологии могут стать для них помощниками. Российский лидер считает, что человек может делегировать машине многие рутинные функции, а на себя взять самые сложные задачи.

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Kremlin.ru

Юрий Лысенко
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