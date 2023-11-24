Путин анонсировал новую Стратегию развития искусственного интеллекта в России

В России скоро будет утверждена новая редакция Стратегии развития искусственного интеллекта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на конференции по ИИ, рассказывая о планах развития в этой области информационных технологий.

"В самое ближайшее время как один из первых шагов будет подписан указ президента и утверждена новая редакция национальной Стратегии развития искусственного интеллекта", — сообщил Путин.

Ранее во время своего выступления на конференции Путин заявил, что активно развивающийся сегодня искусственный интеллект не заменит живых специалистов, например врачей и учителей, но эти технологии могут стать для них помощниками. Российский лидер считает, что человек может делегировать машине многие рутинные функции, а на себя взять самые сложные задачи.