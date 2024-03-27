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27 марта, 18:37

Путин встретился с губернатором Тверской области

Путин указал на активное промышленное развитие Тверской области

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Обложка © Kremlin

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Обложка © Kremlin

В среду президент России Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Видео © t.me / Кремль. Новости

Губернатор поблагодарил Путина от лица регионов за внесённые изменения во время Послания президента, в том числе за бюджетные кредиты, которые дают субъектам РФ возможность получения дополнительного потенциала в экономическом развитии. Глава государства в свою очередь — за активное промышленное развитие Тверской области.

"У вас промышленное производство лучше растёт, чем в среднем по стране", — отметил глава государства.

По словам Рудени, это происходит благодаря развитию машиностроения. Также президент указал, что для развития экономики сейчас больше возможностей, чем было в 2000-х.

Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Торжка. Они встретили президента овациями
Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Торжка. Они встретили президента овациями

Напомним, сегодня, 27 марта, Путин приехал в Торжок Тверской области. Своё посещение города лидер РФ начал со Всероссийского историко-этнографического музея. После этого Путин провёл встречу с работниками культуры Тверской области.

Анатолий Симоненко
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