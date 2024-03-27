В среду президент России Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Видео © t.me / Кремль. Новости

Губернатор поблагодарил Путина от лица регионов за внесённые изменения во время Послания президента, в том числе за бюджетные кредиты, которые дают субъектам РФ возможность получения дополнительного потенциала в экономическом развитии. Глава государства в свою очередь — за активное промышленное развитие Тверской области.

"У вас промышленное производство лучше растёт, чем в среднем по стране", — отметил глава государства.