Путин сделал неожиданное признание о полёте за штурвалом самолёта-невидимки Ту-160М Путин рассказал, что его полёт на Ту-160М в феврале не был запланированным 7 марта, 10:40 Полёт Путина на бомбардировщике Ту-160М от первого лица. Видео © Kremlin.ru

Февральский полёт президента РФ Владимира Путина за штурвалом сверхзвукового стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М не был запланированным, при этом главу государства отговаривали подниматься в воздух, так как самолёт ещё не принят на вооружение. Об этом он признался на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в преддверии 8 Марта.

"Последний полёт не планировался. Министр говорит: "Нельзя летать, мы ещё не приняли машину, ещё не сдали". А на предприятии командир корабля мне говорит: "Мы готовы, через два часа можем быть в воздухе, предлагаем попробовать", — рассказал Путин.

По его словам, такой машины нет ни у одной страны в мире. При этом президент уже сидел за штурвалом самолёта в 2005 году, поэтому полёт не был для него в новинку. Путин признался, что испытал особые ощущения, поразившись незаметным переходом на сверхзвук.

"Такой машины нет в мире, машины стратегической авиации, способной нести ядерное оружие. Таким образом мы поддержали нашу ядерную триаду", — добавил глава государства о модернизированном Ту-160.

Напомним, 22 февраля Кремль опубликовал видео из кабины стратегического бомбардировщика Ту-160М под управлением президента РФ Владимира Путина. Военный самолёт поднялся в небо с полосы Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова, полёт продлился около 30 минут.

Авторы Татьяна Миссуми