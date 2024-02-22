Кремль показал видео полёта Путина на бомбардировщике Ту-160М от первого лица
Кремль опубликовал видео из кабины стратегического бомбардировщика Ту-160М под управлением президента РФ Владимира Путина. Военный самолёт поднялся в небо с полосы Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова, полёт продлился около 30 минут.
Полёт Путина на бомбардировщике Ту-160М от первого лица. Видео © Kremlin.ru
Во время полёта российский лидер был одет в утеплённую лётную куртку с именным шевроном. Нашивка гласила: "Верховный главнокомандующий ВС РФ Путин В.В." Сам глава государства высоко оценил ракетоносец. "Техника отличная. Она действительно нового поколения. Конечно, можно принимать в состав Вооружённых cил", — заметил он.
Напомним, накануне президент РФ побывал в кабине Ту-160М во время визита на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. А сегодня он прибыл на взлётную полосу завода, чтобы лично проверить борт в деле. Life.ru публиковал видео с места. При этом в 2005 году Владимир Путин уже летал на бомбардировщике Ту-160 (ещё до его модернизации).
Kremlin.ru