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22 февраля, 14:57

Кремль показал видео полёта Путина на бомбардировщике Ту-160М от первого лица

Кремль опубликовал видео из кабины стратегического бомбардировщика Ту-160М под управлением президента РФ Владимира Путина. Военный самолёт поднялся в небо с полосы Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова, полёт продлился около 30 минут.

Полёт Путина на бомбардировщике Ту-160М от первого лица. Видео © Kremlin.ru

Во время полёта российский лидер был одет в утеплённую лётную куртку с именным шевроном. Нашивка гласила: "Верховный главнокомандующий ВС РФ Путин В.В." Сам глава государства высоко оценил ракетоносец. "Техника отличная. Она действительно нового поколения. Конечно, можно принимать в состав Вооружённых cил", — заметил он.

Напомним, накануне президент РФ побывал в кабине Ту-160М во время визита на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. А сегодня он прибыл на взлётную полосу завода, чтобы лично проверить борт в деле. Life.ru публиковал видео с места. При этом в 2005 году Владимир Путин уже летал на бомбардировщике Ту-160 (ещё до его модернизации).

Путин пересел со штурвала ракетоносца Ту-160М за руль КамАЗа
Путин пересел со штурвала ракетоносца Ту-160М за руль КамАЗа
Обложка ©

Kremlin.ru

Андрей Бражников
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