Кремль показал видео полёта Путина на бомбардировщике Ту-160М от первого лица

Кремль опубликовал видео из кабины стратегического бомбардировщика Ту-160М под управлением президента РФ Владимира Путина. Военный самолёт поднялся в небо с полосы Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова, полёт продлился около 30 минут.

Во время полёта российский лидер был одет в утеплённую лётную куртку с именным шевроном. Нашивка гласила: "Верховный главнокомандующий ВС РФ Путин В.В." Сам глава государства высоко оценил ракетоносец. "Техника отличная. Она действительно нового поколения. Конечно, можно принимать в состав Вооружённых cил", — заметил он.