Путин пересел со штурвала ракетоносца Ту-160М за руль КамАЗа
Президент России Владимир Путин за рулём КамАЗа. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин после полёта на стратегическом ракетоносце Ту-160М сел за руль КамАЗа во время посещения многофункциональной зоны (МФЗ) на участке трассы М12 "Восток" под Казанью. Судя по видео журналиста ВГТРК Павла Зарубина, компанию главе государства в кабине составил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Путин сел за руль КамАЗа. Видео © t.me / zarubinreporter
Российский лидер намерен ознакомиться с презентацией о развитии трассы, а также встретиться с руководителями логистических автомобильных компаний. Потом Путин побеседует с водителями.
Напомним, накануне президент РФ побывал в кабине Ту-160М во время визита на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. А сегодня он прибыл на взлётную полосу завода, чтобы лично проверить борт в деле. Life.ru публиковал видео с места. При этом в 2005 году Владимир Путин уже летал на бомбардировщике Ту-160 (ещё до его модернизации).