Путин пересел со штурвала ракетоносца Ту-160М за руль КамАЗа

Президент России Владимир Путин после полёта на стратегическом ракетоносце Ту-160М сел за руль КамАЗа во время посещения многофункциональной зоны (МФЗ) на участке трассы М12 "Восток" под Казанью. Судя по видео журналиста ВГТРК Павла Зарубина, компанию главе государства в кабине составил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.