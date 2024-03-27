Путину в Торжке показали разрывающую танки ракету "Хризантема" для Ми-28НМ
Путину в Торжке показали разрывающую танки ракету "Хризантема" для Ми-28НМ. Обложка © Telegram / Кремль.Новости
Главе государства Владимиру Путину в ходе посещения 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ в Торжке показали противотанковую ракету "Хризантема". Она имеет повышенную боевую часть и при попадании в танк отрывает ему башню даже без детонации боекомплекта.
"Хризантема" с повышенной боевой частью. Дальность полёта — 10 километров. И есть большое количество видео, подтверждающих, что, когда ракета попадает в танк, у танка башню отрывает. Это не из-за того, что боекомплект взрывается, а из-за того, что мощная боевая часть", — рассказал лётчик Путину.
Напомним, сегодня, 27 марта, Путин приехал в Торжок Тверской области. Визит он начал с осмотра Всероссийского историко-этнографического музея. После этого Путин провёл встречу с работниками культуры Тверской области, а также с губернатором Игорем Руденей. Кроме того, глава государства посетил 344-й центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны России.