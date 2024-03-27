Путину в Торжке показали разрывающую танки ракету "Хризантема" для Ми-28НМ

Главе государства Владимиру Путину в ходе посещения 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ в Торжке показали противотанковую ракету "Хризантема". Она имеет повышенную боевую часть и при попадании в танк отрывает ему башню даже без детонации боекомплекта.

"Хризантема" с повышенной боевой частью. Дальность полёта — 10 километров. И есть большое количество видео, подтверждающих, что, когда ракета попадает в танк, у танка башню отрывает. Это не из-за того, что боекомплект взрывается, а из-за того, что мощная боевая часть", — рассказал лётчик Путину.