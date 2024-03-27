Путин: У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты
Президент Владимир Путин заявил, что у России нет недружественных стран, чего не скажешь о некоторых элитах.
"Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты этих стран. А что касается культуры этих стран, мы никогда не пытались их отменять. Наоборот, мы считаем, что российская культура — часть мировой культуры, и мы гордимся тем, что она является этой частью", — отметил глава государства на встрече с работниками культуры Тверской области.
Напомним, что в ходе этой встречи президент РФ также подчеркнул, что к отмене русской культуры могут призывать только неумные люди, поскольку сделать это невозможно.
Life.ru / Павел Баранов