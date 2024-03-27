Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания лётного состава

Глава государства Владимир Путин в ходе визита в город Торжок Тверской области посетил 344-й центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны России. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

В данном центре российский лидер осмотрел вертолёты Ми-28 и Ми-8 и побеседовал с лётчиками. Стоит заметить, что военное учреждение было сформировано для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолётов. В нём освоены все типы вертолётов, стоящих на вооружении армейской авиации ВВС России.