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27 марта, 19:09

Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания лётного состава

Глава государства Владимир Путин в ходе визита в город Торжок Тверской области посетил 344-й центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны России. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания лётного состава. Видео © Telegram / Кремль.Новости

В данном центре российский лидер осмотрел вертолёты Ми-28 и Ми-8 и побеседовал с лётчиками. Стоит заметить, что военное учреждение было сформировано для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолётов. В нём освоены все типы вертолётов, стоящих на вооружении армейской авиации ВВС России.

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Напомним, сегодня, 27 марта, Путин приехал в Торжок Тверской области. Визит он начал с осмотра Всероссийского историко-этнографического музея. После этого Путин провёл встречу с работниками культуры Тверской области, а также с губернатором Игорем Руденей.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Александр Юнашев
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