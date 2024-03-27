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27 марта, 17:21

Путин рассказал, какое место занимает Россия в рейтинге самых читающих стран мира

Путин: РФ занимает второе место в рейтинге самых читающих стран мира после Китая

Сегодня Россия занимает второе место в рейтинге самых читающих стран мира. На это внимание обратил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с работниками культуры Тверской области.

"По исследованию международных организаций, конечно, они делают это непредвзято, сегодня Россия по количеству времени, которое граждане страны тратят на чтение, занимает второе место в мире", — отметил глава государства.

Лидером рейтинга, по словам Путина, является Китай, а на третьем месте — Испания. В связи с этим президент призвал соотечественников двигаться большими темпами только вперёд. Отвечая на вопрос, как же повысить популярность чтения книг, Путин отметил, что это "дело семьи, школы, музеев, образовательных центров и библиотек".

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Напомним, сегодня, 27 марта, Путин приехал в Торжок Тверской области. Своё посещение города лидер РФ начал со Всероссийского историко-этнографического музея. После этого Путин собирается осмотреть музейный комплекс "Гостиница Пожарских" — именно там он проводит встречу с работниками культуры региона.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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