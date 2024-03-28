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27 марта, 21:13

Путин на "отлично" оценил действия российской боевой авиации в ходе спецоперации

Российский лидер Владимир Путин в ходе посещения 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ в Торжке Тверской области пообщался с лётчиками и оценил на "отлично" их работу в зоне спецоперации.

Путин на отлично оценил действия боевой авиации РФ в СВО. Видео © Telegram / Кремль.Новости

"Отлично! Все работают отлично, вносят огромный вклад в достижение общего результата", — заявил глава государства отвечая на вопрос о том, как он оценивает работу боевой авиации в ходе СВО.

Путин сел за штурвал вертолёта и поделился опытом пилотирования
Путин сел за штурвал вертолёта и поделился опытом пилотирования

Напомним, вчера, 27 марта, Путин приехал в Торжок Тверской области. Визит он начал с осмотра Всероссийского историко-этнографического музея. После этого Путин провёл встречу с работниками культуры Тверской области, а также с губернатором Игорем Руденей. Кроме того, глава государства посетил 344-й центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны России, где ему показали разрывающую танки ракету "Хризантема" для Ми-28НМ.

Обложка ©

Telegram / Кремль.Новости

Оксана Попова
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