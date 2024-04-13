"Обстановка обострилась": Главком ВСУ раскрыл для Киева истинное положение на передовой

Главком ВСУ добавил, что обстановка на фронте сильно обострилась из-за успехов в наступлении российских войск. По его словам, ВС РФ поражают украинские позиции на Краснолиманском и Артёмовском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. Активному продвижению российских бойцов способствует тёплая и сухая погода, добавил Сырский.