"Обстановка обострилась": Главком ВСУ раскрыл для Киева истинное положение на передовой
Главком ВСУ Сырский признал, что ВС РФ добиваются тактического успеха на фронте
ВС России добиваются тактического успеха в зоне СВО. Такое заявление сделал главком ВСУ Александр Сырский.
"Противник наращивает усилия посредством применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха", — приводит слова Сырского украинское издание "Страна.ua".
Главком ВСУ добавил, что обстановка на фронте сильно обострилась из-за успехов в наступлении российских войск. По его словам, ВС РФ поражают украинские позиции на Краснолиманском и Артёмовском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. Активному продвижению российских бойцов способствует тёплая и сухая погода, добавил Сырский.
Ранее Life.ru писал, что масштабный прорыв ВС России заставит ВСУ пойти на крайние меры. По словам полковника в отставке Вольфганга Рихтера, Киеву придётся сдать часть городов для удержания фронта.
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