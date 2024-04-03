Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 01:10

Масштабный прорыв России заставит ВСУ пойти на крайние меры, считает офицер

Полковник Рихтер: Для удержания фронта ВСУ будут вынуждены сдать часть городов

Действия российских военных в зоне специальной военной операции вынудят Киев передать под контроль России новые населённые пункты, чтобы спасти фронт от обвала. О таком развитии событий заявил полковник Бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt.

"Им [ВСУ] <…>, вероятно, придётся время от времени сдавать отдельные города, чтобы избежать опасности прорыва фронта", — пояснил он.

Полковник считает, что для украинских сил крайне важно сократить линию фронта и расширить оборонительные позиции на большую глубину. При этом даже при достижении такой цели ВСУ не смогут исключить масштабного прорыва ВС РФ.

Армии России указали на город, который нужно взять для молниеносной победы в СВО
Армии России указали на город, который нужно взять для молниеносной победы в СВО

В последние дни всё чаще говорят о боях за находящийся в ДНР город Часов Яр. Этот населённый пункт являлся для украинского командования важным логистическим хабом с 2014 года. В последние дни ситуация изменилась, так как российские силы взяли под контроль все ведущие туда дороги. Также сообщалось, что в скором времени этот город потеряет стратегическое значение для Киева.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров