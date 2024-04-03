Масштабный прорыв России заставит ВСУ пойти на крайние меры, считает офицер
Полковник Рихтер: Для удержания фронта ВСУ будут вынуждены сдать часть городов
Действия российских военных в зоне специальной военной операции вынудят Киев передать под контроль России новые населённые пункты, чтобы спасти фронт от обвала. О таком развитии событий заявил полковник Бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt.
"Им [ВСУ] <…>, вероятно, придётся время от времени сдавать отдельные города, чтобы избежать опасности прорыва фронта", — пояснил он.
Полковник считает, что для украинских сил крайне важно сократить линию фронта и расширить оборонительные позиции на большую глубину. При этом даже при достижении такой цели ВСУ не смогут исключить масштабного прорыва ВС РФ.
В последние дни всё чаще говорят о боях за находящийся в ДНР город Часов Яр. Этот населённый пункт являлся для украинского командования важным логистическим хабом с 2014 года. В последние дни ситуация изменилась, так как российские силы взяли под контроль все ведущие туда дороги. Также сообщалось, что в скором времени этот город потеряет стратегическое значение для Киева.
Shutterstock / FOTODOM