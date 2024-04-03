Масштабный прорыв России заставит ВСУ пойти на крайние меры, считает офицер

Действия российских военных в зоне специальной военной операции вынудят Киев передать под контроль России новые населённые пункты, чтобы спасти фронт от обвала. О таком развитии событий заявил полковник Бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt.

"Им [ВСУ] <…>, вероятно, придётся время от времени сдавать отдельные города, чтобы избежать опасности прорыва фронта", — пояснил он.

Полковник считает, что для украинских сил крайне важно сократить линию фронта и расширить оборонительные позиции на большую глубину. При этом даже при достижении такой цели ВСУ не смогут исключить масштабного прорыва ВС РФ.