Армии России указали на город, который нужно взять для молниеносной победы в СВО

Сдача украинской армией Одессы станет свидетельством бесповоротного поражения Киева. Такое мнение озвучил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в интервью для ютуб-канала Politeka Online.

"Если, например, [ВС РФ] удастся прорвать оборону и выйти на Николаев – Одессу, а я не думаю, что европейцы хотят это допустить, потому что это значит отрезать Украину от Чёрного моря, а это — всё, можно считать, что [конфликт] закончен победой России и украинским поражением", — объяснил он.

Карасёв добавил, что если ВСУ и впрямь окажутся на грани поражения, то западные страны могут разжечь новый конфликт, чтобы отвести внимание Российской армии. По его мнению, для этой цели Запад может выбрать Приднестровье.