Армии России указали на город, который нужно взять для молниеносной победы в СВО
Политолог Карасёв: Если ВСУ сдадут Одессу, Украина окончательно проиграет
Сдача украинской армией Одессы станет свидетельством бесповоротного поражения Киева. Такое мнение озвучил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в интервью для ютуб-канала Politeka Online.
"Если, например, [ВС РФ] удастся прорвать оборону и выйти на Николаев – Одессу, а я не думаю, что европейцы хотят это допустить, потому что это значит отрезать Украину от Чёрного моря, а это — всё, можно считать, что [конфликт] закончен победой России и украинским поражением", — объяснил он.
Карасёв добавил, что если ВСУ и впрямь окажутся на грани поражения, то западные страны могут разжечь новый конфликт, чтобы отвести внимание Российской армии. По его мнению, для этой цели Запад может выбрать Приднестровье.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал Одессу "вернуться домой" — в состав России. Он назвал город исторически русским, напомнив о том, что там живут русские люди, которые разговаривают на русском языке.
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