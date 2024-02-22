"Возвращайся домой!": Медведев позвал в Россию ещё один русский город на Украине
Медведев заявил, что в России заждались исторически русскую Одессу
Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина
Замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев призвал Одессу "вернуться домой", назвав город исторически русским. Об этом политик сказал во время интервью российским СМИ.
"Про Одессу я могу просто сказать: "Одесса, возвращайся домой". И всё. Мы заждались Одессу в Российской Федерации даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город", — поделился он.
Ранее в конце декабря 2023 года зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже заявлял, что Днепропетровск, Харьков, Николаев, Одесса и Киев являются русскими городами, как и многие другие временно оккупированные. Глава ДНР Денис Пушилин согласился с заявлением и призвал к освобождению городов. Также русским городом называл Одессу и президент РФ Владимир Путин.