Четыре области Украины исторически являются "абсолютной Россией", рассказал РИА "Новости" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Речь идёт о Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

"Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние 10 лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Это абсолютная Россия", — пояснил Сальдо.

Он сообщил, что с Россией исторически неразрывно связаны ещё Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области. Сальдо также обратил внимание, что "Киев — мать русских", а не украинских городов.