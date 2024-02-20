Регион

Уведомления отключены

20 февраля, 04:14
3864

Сальдо назвал четыре области Украины "абсолютной Россией"

Губернатор Сальдо: Четыре области Украины являются "абсолютной Россией"

Четыре области Украины исторически являются "абсолютной Россией", рассказал РИА "Новости" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Речь идёт о Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

"Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние 10 лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Это абсолютная Россия", — пояснил Сальдо.

Он сообщил, что с Россией исторически неразрывно связаны ещё Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области. Сальдо также обратил внимание, что "Киев — мать русских", а не украинских городов.

"Наглость — второе счастье": Какие территории России хотят отнять американцы
"Наглость — второе счастье": Какие территории России хотят отнять американцы

Аналогичное мнение ранее высказал и глава ДНР Денис Пушилин. Он назвал Одессу и Николаев русскими городами и призвал к их освобождению.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Сальдо
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров