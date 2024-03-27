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27 марта, 12:54

В ВСУ предсказали скорую заморозку боевых действий

Снайпер ВСУ допустил, что боевые действия будут заморожены уже в этом году

Уже в этом году на фронте может произойти заморозка боевых действий, считает украинский снайпер с позывным Дед. По словам бойца, это будет похоже не на перемирие, а, скорее, на ситуацию после остановки активной фазы конфликта на Донбассе, который начался в 2014 году.

"Я действительно верю, что основные все события на поле боя будут решаться до конца этого года. Я думаю, что максимум в первой половине 2025 года будет <...> не перемирие, но будет некая заморозка активных действий на фронте, как это было в принципе по линии АТО (Антитеррористическая операция — официальное украинское название конфликта на Донбассе. — Прим. Life.ru) в своё время", — цитирует его издание "Страна.ua".

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Напомним, тем временем ВСУ несут на фронте большие потери. Так, только за период с 26 по 27 марта и лишь на Авдеевском направлении противник лишился до 255 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили в частности две боевые машины пехоты и шесть автомобилей противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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