В ВСУ предсказали скорую заморозку боевых действий

Уже в этом году на фронте может произойти заморозка боевых действий, считает украинский снайпер с позывным Дед. По словам бойца, это будет похоже не на перемирие, а, скорее, на ситуацию после остановки активной фазы конфликта на Донбассе, который начался в 2014 году.

"Я действительно верю, что основные все события на поле боя будут решаться до конца этого года. Я думаю, что максимум в первой половине 2025 года будет <...> не перемирие, но будет некая заморозка активных действий на фронте, как это было в принципе по линии АТО (Антитеррористическая операция — официальное украинское название конфликта на Донбассе. — Прим. Life.ru) в своё время", — цитирует его издание "Страна.ua".