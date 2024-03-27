ВСУ вновь потерпели крах под Авдеевкой, потеряв за сутки до 255 бойцов
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 255 военнослужащих на Авдеевском направлении
За минувшие сутки украинская армия потеряла до 255 военнослужащих на Авдеевском направлении. На этом участке фронта, как известно, несут службу военнослужащие группировки "Центр" Вооружённых сил России. Как сообщили в Минобороны РФ, за сутки наши бойцы отбили девять контратак противника.
"На Авдеевском направлении в результате успешных действий подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили девять контратак в районах населённых пунктов Шумы, Ленинское, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Бердычи", — говорится в сообщении ведомства.
Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились двух боевых машин пехоты и шести автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российским войскам удалось поразить САУ Paladin и "Гвоздика", а также американскую гаубицу М777.
Ранее стало известно, что ВСУ потеряли на Донецком направлении до 220 военных за прошедшие сутки. Также на этом же участке фронта противник лишился двух танков и двух боевых машин пехоты.
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