За минувшие сутки украинская армия потеряла до 255 военнослужащих на Авдеевском направлении. На этом участке фронта, как известно, несут службу военнослужащие группировки "Центр" Вооружённых сил России. Как сообщили в Минобороны РФ, за сутки наши бойцы отбили девять контратак противника.

"На Авдеевском направлении в результате успешных действий подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили девять контратак в районах населённых пунктов Шумы, Ленинское, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Бердычи", — говорится в сообщении ведомства.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились двух боевых машин пехоты и шести автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российским войскам удалось поразить САУ Paladin и "Гвоздика", а также американскую гаубицу М777.