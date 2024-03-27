Российские танковые ракеты стали ужасом для ВСУ

Российские танковые ракеты "Инвар-М/М1", которые входят в комплекс управляемого вооружения "Рефлекс-М" и устанавливаются на такие бронемашины, как танки Т-72Б3, а также Т-72Б3М, Т-80БВМ и новейшие Т-90М, эффективно показывают себя в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщил РИА "Новости" информированный источник, эти боеприпасы могут прошить любую принадлежащую Вооружённым силам Украины военную технику, в том числе образцы, произведённые на территории стран – членов НАТО.

Собеседник информагентства подчеркнул, что управляемые ракеты 9М119М1 "Инвар-М1" регулярно используются бойцами ВС РФ в зоне проведения СВО. По его словам, этот боеприпас может пробить около 800 миллиметров брони, расположенной за динамической защитой. Этот эффект достигается благодаря тандемной кумулятивной боевой части снаряда.

"В результате вся бронетехника войск Украины, включая образцы НАТО, прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки — в лобовой проекции", — заявил эксперт.

Также он рассказал журналистам, что бывали случаи, когда после пробития брони этим боеприпасом детонировал боекомплект, находящийся в технике ВСУ. Помимо того, эти управляемые ракеты можно использовать для поражения малоразмерных защищённых целей.

Специалист также сравнил характеристики неуправляемых бронебойно-подкалиберных снарядов, которые используют украинские военные, с российскими управляемыми танковыми ракетами. Собеседник информагентства сообщил о том, что первые показывают эффективную дальность стрельбы на расстояниях не более 2–2,5 километра, в то время как российские управляемые боеприпасы имеют дистанцию точного поражения на дальности до 5,5 километра, что, в свою очередь, в такой ситуации даёт преимущество российской технике.