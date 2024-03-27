Летающий дьявол: Как российские бомбы ФАБ-1500 превращают украинскую линию обороны в руины Что известно об аэродинамических улучшениях управляемых авиабомб, позволяющих российским военным прицеливаться с расстояний, которые ранее считались недостижимыми, — в материале Life.ru. 26 марта, 21:31 Истребитель-бомбардировщик Су-34. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Западные СМИ не перестают бить тревогу по поводу всё новых усовершенствований российского оружия, применяемого в зоне специальной военной операции. В последнее время особое беспокойство на Западе вызывают российские планирующие фугасные авиабомбы ФАБ-1500. "Аэродинамические улучшения ФАБ-1500 были не просто косметическими. Они позволили прицеливаться с таких расстояний, которые ранее считались недостижимыми. Это не обычное оружие разрушения, а стратегический инструмент, способный наносить хирургически точные удары", — сообщил американский ютуб-канал Military TV. Между тем Минобороны РФ сообщило о запуске в серийное производство ещё более мощной бомбы — ФАБ-3000.

Что такое ФАБ-1500

ФАБ-1500. Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

Свободно падающая полуторатонная фугасная авиабомба ФАБ-1500 была принята на вооружение СССР ещё в 1954 году. И ничего особо примечательного, кроме довольно мощного порохового заряда, в этом боеприпасе нет. Однако разработка российскими инженерами унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) превратила обычную ничем не примечательную авиабомбу в новейшее высокоточное оружие современных военных действий.

Модуль представляет собой навесное оперение — крылья, которые раскрываются в полёте, а также систему навигации — первоначально это была простейшая инерциальная система, сейчас уже используются системы на основе ГЛОНАСС, а также лазерные системы наведения. Оснащённая УМПК бомба теперь не просто свободно падает, а способна пролетать до цели десятки километров и поражать её с отклонением не более пяти метров. Таким образом, самолёты могут сбрасывать бомбы с безопасного для себя расстояния — не заходя в зону действия вражеской системы ПВО.

Первоначально дальность полёта ФАБ-1500 с УМПК составляла до 100 километров. Однако российскими конструкторами был создан усовершенствованный УМПК, увеличивающий радиус действия ФАБ-1500 до 150 километров. При этом, по предположениям западных экспертов, модуль мог быть оснащён реактивным двигателем, позволяющим корректировать полёт боеприпаса на этом расстоянии, что и вызвало панику в США и Европе.

Длина авиабомбы составляет 2,765 метра, радиус — 630 миллиметров, общий вес — 1550 килограммов, вес боевой части — 675 килограммов. При взрыве боеприпас оставляет воронку диаметром 15 метров, радиус поражения ударной волной и осколками составляет 500 метров. Бомба запускается с истребителей-бомбардировщиков Су-34М и многофункциональных истребителей Су-35С.

Многофункциональный истребитель Су-35С. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Конец украинской пехоты

На Украине и Западе не зря запаниковали по поводу российских тяжёлых планирующих авиабомб. Именно ФАБ-1500 приписывают итоговые успехи в прорыве украинской обороны в Авдеевке — высокая точность этих боеприпасов позволила российским войскам сметать укрепрайоны и узлы управления на тактической глубине. По мнению американского телеканала CNN, применение Россией ФАБ-1500 изменило расстановку сил на фронте. "Использование русскими авиабомб данного типа превращает украинскую линию обороны в руины", — было отмечено CNN.

Между тем Минобороны России сообщило об увеличении производства уже использующихся боеприпасов и начале серийного производства ещё более мощных бомб — ФАБ-3000. "Многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000", — говорится в сообщении.

ФАБ-3000. Фото © Telegram / MilitaryRussia.ru

Что отнюдь не прибавило оптимизма на Западе. "Русские и так наносят колоссальный ущерб применяемыми ими авиабомбами, а теперь они будут применять на фронте ФАБ-3000, которые гораздо мощнее любых предыдущих, которые они сбрасывали ранее", — прокомментировал эту новость британский эксперт Александр Меркурис.

В России прогнозируют и вовсе печальные последствия для ВСУ, предсказывая конец украинской пехоты. "Если бомба ФАБ-500 стала кошмаром для пехоты ВСУ, ФАБ-1500 называют дьяволом, то ФАБ-3000 будет концом пехоты ВСУ, которая попадётся ей под руку. Препятствий для неё не существует", — полагает военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Авторы Владимир Дюжий