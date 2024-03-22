Taurus на паузе: Как немцы схитрили и договорились на ракеты JASSM, бьющие на 1 тыс. км Что изменит закупка Берлином 75 американских крылатых ракет JASSM-ER и какая часть может быть передана ВСУ — в тексте Life.ru. 21 марта, 21:31 Запуск крылатой ракеты AGM-158B JASSM. Обложка © Shutterstock

Американские крылатые ракеты JASSM-ER поступят на вооружение немецких ВВС. Всего планируется закупить 75 штук, сообщает издание Bild. Возможно, в ближайшем будущем они заменят германо-шведскую ракету Taurus. Точное количество Taurus у Германии — информация закрытая, но журналистам Welt удалось узнать, что из 600 ракет только 300 готовы к использованию. А значит, есть два варианта развития событий. Либо же американская разработка заменит ракеты, которые невозможно использовать, либо же 75 JASSM-ER встанут на вооружение вместо боеготовых Taurus. Последние же будут переданы Украине. Контракт на поставку Бундесверу, скорее всего, будет подписан уже осенью.

Что такое JASSM-ER

Крылатые ракеты JASSM-ER модификация JASSM. Всё это разработки корпорации Lockheed Martin. Она имеет класс "воздух – земля". Дальность полёта — 980 километров. Если они каким-то образом поступят на вооружение Украины, то при запуске ракеты из Полтавы она долетит до Москвы, а если из Чернигова, то под удар может попасть Санкт-Петербург. Стоит отметить, что ракета точная, так как наведение осуществляется с помощью GPS и инерциальных навигационных систем.

Крылатые ракеты-невидимки JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) с дальностью поражения до 980 км. Фото © Shutterstock

Скорость полёта JASSM-ER — до 1000 км/ч. Носителями могут выступать самолёты: B-52, B-1, B-2, F-15, F-16, F/A-18 и F-35. Из этого списка у Германии нет ничего, но ещё в конце 2022 года издание Bloomberg сообщало, что уже в 2026-м первые F-35 начнут поступать Люфтваффе. Всего планируется приобрести 35 истребителей.

Кстати, 19 ракет JASSM были применены в Сирии в 2018 году. Две ракеты не взорвались и были переданы российским специалистам. Так что наши военные знают, с чем могут столкнуться в небе.

Оружие для ВСУ или Бундесвера

О желании получить JASSM для нужд Вооружённых сил Украины стало известно в августе 2023 года. Тогда Forbes выпустило статью, автор которой утверждал, что, получив эти ракеты, Киев будет иметь больше возможностей для захвата Крыма.

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— Ракета, которая могла бы принести наибольшую пользу, — JASSM от Lockheed Martin, двухтонная малозаметная крылатая ракета класса "воздух – поверхность" с радиусом действия 370 км, — всё ещё находится в списке пожеланий Киева, — говорилось в статье.

Речь шла именно о JASSM, а не о JASSM-ER, но, зная аппетиты Киева, ситуация может поменяться в один миг. На поставку ракет Украине может повлиять и наличие самолётов F-16, с которых и запускаются американские ракеты.

Если же всё-таки JASSM-ER поступят на вооружение Германии, то разговоры о передаче TAURUS опять станут актуальны. Сейчас речь о поставках приостановилась.

— Должен сказать, что едва ли эти дискуссии в ФРГ могли бы быть ещё смешнее, — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Парламент также против таких поставок. Активно идею о передаче немецких ракет киевскому режиму продвигает глава МИД Анналена Бербок. Одной из схем является передача через Великобританию. В свою очередь, высокопоставленные военные Бундесвера уже обсуждали применение Taurus по Крымскому мосту, что наделало немало шума. Однако даже среди этого хаоса пробивается лучик света.

— Взрыв Крымского моста, важного пути жизни, легко может спровоцировать эскалацию войны на Украине. Это будет означать, что российские ответные удары также могут быть сосредоточены на территории Германии, — пишет немецкий журнал Compact.

Явно в Германии мало кто хочет, чтобы "Кинжал" или "Искандер" прилетел по их территории, а вот на Украине уже давно все смирились и на переговоры идти не хотят.

Новые ракеты в зоне СВО

Ни JASSM-ER, ни Taurus ни разу не использовались в зоне специальной военной операции. Зато их аналоги Storm Shadow/SCALP применялись. И сбивались. Но вопрос, окажутся ли новые ракеты у границ России, остаётся открытым.

Ракета Taurus. Фото © ТАСС / AP / Karl-Josef Hildenbrand

— Пока что мы видим, что по Taurus Бундестаг трижды отказал, причём каждый раз с разгромным счётом, не оставляющим надежд на изменение. Тут нужно учитывать и тот фактор, что сейчас Германия их не производит, а на возобновление производства нужно, по их собственным оценкам, не менее двух лет. И если отдать их сейчас, то на пару лет Германия окажется без возможности возобновить запас. Плюс встреча Макрона с Шольцем и Дудой явно прошла безуспешно, — делает вывод аналитик и публицист Александр Роджерс.

Даже если ракеты попадут на Украину, то изменить ход боевых действий они не смогут, предполагает полковник в отставке Виктор Литовкин. Для их уничтожения у нас есть средства.

— Бороться с ними просто. У нас есть системы противовоздушной обороны. Начиная от "Панцирей" и заканчивая С-400, которые сбивают все эти ракеты. Бороться с ними можно и не допустив их на территорию Украины, уничтожив средства доставки, — отмечает Литовкин.

Многое также зависит от выстраивания эшелонированной системы обороны. Украина уже получала множество передовых разработок Запада, но все они обнулялись. Очень много было надежд на HIMARS и Patriot, но теперь эффективность от них почти сведена к нулю.

Авторы Даниил Черных