Путин: Россия готова к диалогу по Украине, но без навязывания чужой позиции
Россия, как и прежде, готова прибегнуть к языку дипломатии для урегулирования украинского конфликта. Москва заинтересована в конструктивной работе в этом направлении, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко.
По словам политика, Кремль вовсе не намерен ставить всех в сложное положение, добиваясь мира. Однако страна не примет чужую позицию и не станет терпеть её навязывания.
"Никакого навязывания нам какой бы то ни было позиции, не основанной на реалиях, конечно, быть не может", — провёл границу Путин.
По мнению президента России, Украина лишь загнала себя в угол, когда решила отказаться от переговоров. Если диалог вдруг возобновится, Белоруссия готова стать его частью, предложил белорусский лидер.