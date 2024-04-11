Путин: Россия готова к диалогу по Украине, но без навязывания чужой позиции

Россия, как и прежде, готова прибегнуть к языку дипломатии для урегулирования украинского конфликта. Москва заинтересована в конструктивной работе в этом направлении, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко.

По словам политика, Кремль вовсе не намерен ставить всех в сложное положение, добиваясь мира. Однако страна не примет чужую позицию и не станет терпеть её навязывания.