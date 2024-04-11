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11 апреля, 19:50

Путин: Россия готова к диалогу по Украине, но без навязывания чужой позиции

Россия, как и прежде, готова прибегнуть к языку дипломатии для урегулирования украинского конфликта. Москва заинтересована в конструктивной работе в этом направлении, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко.

По словам политика, Кремль вовсе не намерен ставить всех в сложное положение, добиваясь мира. Однако страна не примет чужую позицию и не станет терпеть её навязывания.

"Никакого навязывания нам какой бы то ни было позиции, не основанной на реалиях, конечно, быть не может", — провёл границу Путин.

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По мнению президента России, Украина лишь загнала себя в угол, когда решила отказаться от переговоров. Если диалог вдруг возобновится, Белоруссия готова стать его частью, предложил белорусский лидер.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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