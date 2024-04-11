Путин: Отказом от переговоров с Россией Украина лишь загнала себя в угол

Украина напрасно понадеялась одолеть Россию на поле боя, отказавшись от мирных переговоров. Тем самым киевский режим лишь загнал себя в угол, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве.

"Я думаю, что противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчёте победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение", — произнёс политик.

Также глава государства напомнил, что эта война началась ещё в 2014 году, когда на Украине произошёл госпереворот. После этого Москва неоднократно пыталась добиться урегулирования кризиса.

"Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров. Более того, мы были склонны именно к этому", — заявил Путин.