Лукашенко заявил о готовности Минска помочь в переговорах России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если России понадобится помощь в переговорах с Украиной, Минск предоставит её. Заявление белорусского лидера опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
"Если надо в разговор в этот вклиниться, мы можем вам в этом плане помочь", — сказал глава Белоруссии, добавив, что в стремлении разговаривать с представителями киевского режима смысла не видит.
Напомним, сегодня Лукашенко прибыл в Москву, чтобы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Белорусский лидер хочет предложить помощь в переговорах с Украиной, а также обсудить вопросы экономики. Он уже успел высказаться о роли Украины в теракте в подмосковном "Крокусе".
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