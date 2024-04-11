Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 18:24

Лукашенко заявил о готовности Минска помочь в переговорах России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если России понадобится помощь в переговорах с Украиной, Минск предоставит её. Заявление белорусского лидера опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

"Если надо в разговор в этот вклиниться, мы можем вам в этом плане помочь", — сказал глава Белоруссии, добавив, что в стремлении разговаривать с представителями киевского режима смысла не видит.

Лукашенко: Белоруссия могла бы сыграть роль третьей силы в конфликте РФ и Украины
Лукашенко: Белоруссия могла бы сыграть роль третьей силы в конфликте РФ и Украины

Напомним, сегодня Лукашенко прибыл в Москву, чтобы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Белорусский лидер хочет предложить помощь в переговорах с Украиной, а также обсудить вопросы экономики. Он уже успел высказаться о роли Украины в теракте в подмосковном "Крокусе".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров