Лукашенко заявил о готовности Минска помочь в переговорах России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если России понадобится помощь в переговорах с Украиной, Минск предоставит её. Заявление белорусского лидера опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

"Если надо в разговор в этот вклиниться, мы можем вам в этом плане помочь", — сказал глава Белоруссии, добавив, что в стремлении разговаривать с представителями киевского режима смысла не видит.